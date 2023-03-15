Олексія, який був поранений кулею та осколками у стегно та спину, з пекла витягнув доброволець ЗСУ з Нової Зеландії. Про це розповів журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram.
"У той час як бої тривали зверху, Олексій лежав у підземеллі протягом 42 днів серед своїх убитих та вмираючих товаришів, яким він хотів допомогти, але не міг", - розповів журналіст.
Відомо, що поранений захисник змушений був одними крихтами, що залишилися від військової їжі, він втратив вагу з 80 до 42 кг, а воду шукав з калюж. Коли вода закінчилася, він почав пити отруйний антифриз із нагрівача. Наразі Олексій перебуває у лікарні, його прооперували, і його лікують від отруєння та дистрофії.
"Наші молитви ближче до Бога, тому що наші воїни - це світло. Щира вдячність усім, хто молився, шукав, підтримував і допомагав, був поряд усі ці нескінченні півтора місяці. Ми разом знайшли нашого козака! Слава героям!" – написав батько воїна.
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Ми писали, що Україна до кінця зими не реалізувала свої військові можливості. Таку думку висловив генерал-лейтенант ЗСУ у запасі Ігор Романенко в ефірі Politeka Online .
За словами військового, на сході тривають кровопролитні бої, ЗСУ стоять в обороні і ні до кінця, осені, ні до кінця зими не були реалізовані їхні військові можливості, оскільки не вистачило сил.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що буде, якщо ворог захопить Бахмут.
Також повідомлялося, що на полі бою помітили важливі зміни – "це хороший знак".
Крім того, Politeka.net писала, що росіяни вдарили по багатоповерхівках у центрі міста.