У підвалі під Бахмутом знайшли Олексія Гордєєва, який 42 дні пролежав серед полеглих і вмираючих побратимів.

Олексія, який був поранений кулею та осколками у стегно та спину, з пекла витягнув доброволець ЗСУ з Нової Зеландії. Про це розповів журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram.

"У той час як бої тривали зверху, Олексій лежав у підземеллі протягом 42 днів серед своїх убитих та вмираючих товаришів, яким він хотів допомогти, але не міг", - розповів журналіст.

Відомо, що поранений захисник змушений був одними крихтами, що залишилися від військової їжі, він втратив вагу з 80 до 42 кг, а воду шукав з калюж. Коли вода закінчилася, він почав пити отруйний антифриз із нагрівача. Наразі Олексій перебуває у лікарні, його прооперували, і його лікують від отруєння та дистрофії.

"Наші молитви ближче до Бога, тому що наші воїни - це світло. Щира вдячність усім, хто молився, шукав, підтримував і допомагав, був поряд усі ці нескінченні півтора місяці. Ми разом знайшли нашого козака! Слава героям!" – написав батько воїна.

Ми писали, що Україна до кінця зими не реалізувала свої військові можливості. Таку думку висловив генерал-лейтенант ЗСУ у запасі Ігор Романенко в ефірі Politeka Online .

За словами військового, на сході тривають кровопролитні бої, ЗСУ стоять в обороні і ні до кінця, осені, ні до кінця зими не були реалізовані їхні військові можливості, оскільки не вистачило сил.

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