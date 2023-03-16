В Мережі обговорюють фото головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, яке було зроблено за часів його навчання.

Фото було зроблене на військовому полігоні, пише Politeka.net.

«Знайдіть Главкома», - коротко прокоментував архівний кадр політтехнолог і офіцер ЗСУ Тарас Березовець в своєму телеграм-каналі.

Коментуючи фото, багато хто згадав свою молодість і часи служби в армії.

«Праворуч. Той самий погляд і прищур», «Наш красунчик праворуч»,

«Нашого генерала легко було впизнати, як був гарний так і залишився»,

«Борзо - незатянутий вже, пост-радянщина, курс другий-третій, полігон, історія...», «Чорний ремінь, непростий»,

«А погляд який, в далеке майбутнє...», «Комок -"жаба"у мене такий же був, на сонці вигорає»,

«Праворуч! Такий ще молоденькій наш Главком! Впівзнаваєм одразу», - пишуть користувачі соцмереж.

Нагадаємо, після закінчення школи Валерій Залужний навчався в Одеському вищому об'єднаному командному училищі. Після закінчення училища (в 1997 році) - на військовій службі.

Згодом вступив на загальновійськовий факультет Одеського інституту Сухопутних військ.У 2007 році закінчив Національну Академію оборони України. У грудні 2020 року успішно закінчив магістеріум Національного університету "Острозька академія", спеціальність "Міжнародні відносини".

В одному з інтерв'ю він зізнався, що через завантаженість ніколи не думав, що стане генералом і дійде до найвищих щаблів.

З 2014 року Валерій Залужний на фронті. Він керував майже всіма створюваними там військовими угрупованнями та дійшов до начальника штабу ОС.

"Зміни повинні відбутися, перш за все, у світогляді та ставленні до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей, до своїх підлеглих", - сказав Залужний після призначення на пост головнокомандувача.

Нагадаємо, окупанти готувавли пастку для Валерія Залужного.

Також повідомлялось, що у контрнаступу ЗСУ є два сценарії.

Крім того, Politeka.net писала про рішення Валерія Залужного щодо Бахмута.