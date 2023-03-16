Як повідомляє Politeka.net, учасники акції вимагають, щоб ім'я Чайковського прибрали з назви Національної музичної академії України.

«Скільки ще?», «Сором!», «соромно» - написано на плакатах учасників акції, кадри якого публікують київські пабліки.

Також повідомляється, що учасники – студенти і викладачі музичної академії.

Додамо, раніше, у грудні 2022-го року, колектив Національної музичної академії України на зборах проголосував проти того, аби прибрати ім'я російського композитора Петра Чайковського з назви установи.

Як наголосив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, у такий спосіб колектив Київської консерваторії проігнорував рекомендації профільного комітету ВРУ та Експертної Ради з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму при МКІП.

Крім цього, колективом не були враховані рекомендації Українського інституту національної пам'яті щодо постаті Чайковського.

«І це в той час, коли всі наші театри відмовились виконувати Чайковського", – акцентував тоді Ткаченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про потужну пожежу під Києвом.

А також загрозу вибуху.

Крім того, стали відомі подробиці страшної ДТП в столиці.