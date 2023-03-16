Як повідомляє Politeka.net, учасники акції вимагають, щоб ім'я Чайковського прибрали з назви Національної музичної академії України.
«Скільки ще?», «Сором!», «соромно» - написано на плакатах учасників акції, кадри якого публікують київські пабліки.
Також повідомляється, що учасники – студенти і викладачі музичної академії.
Додамо, раніше, у грудні 2022-го року, колектив Національної музичної академії України на зборах проголосував проти того, аби прибрати ім'я російського композитора Петра Чайковського з назви установи.
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Як наголосив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, у такий спосіб колектив Київської консерваторії проігнорував рекомендації профільного комітету ВРУ та Експертної Ради з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму при МКІП.
Крім цього, колективом не були враховані рекомендації Українського інституту національної пам'яті щодо постаті Чайковського.
«І це в той час, коли всі наші театри відмовились виконувати Чайковського", – акцентував тоді Ткаченко.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про потужну пожежу під Києвом.