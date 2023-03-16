Помер український співак і музикант, учасник одного з сезонів проєкту "Голос країни" Євген Щавлінський. Йому було всього 25 років. Трагічну звістку повідомили на сторінці Wholeheart.live.

Свою першу авторську композицію виконавець із Рівного написав у 2014 році. Євген Щавлінський закінчив музичну школу по класу академічної гітари, брав участь у конкурсах, граючи музику фламенко. Потім перемкнувся на сучасну музику, записав два альбоми («The First» і «Світ Ілюзій») під ім‘ям Shchavlinskyi, почав займатись саунд-продюсуванням, працював як сесійний гітарист.

У 2018 році співак прийшов на кастинг "Голосу країни", де виконав пісню "Sing" Travis. Журі сподобався його спів, але тоді до нього не розвернулося жодне тренерське крісло.

У 2021 році артист одружився з любов’ю всього його життя – Сарою. Дівчина стала його підтримкою у боротьбі з тяжкою хворобою – раком, який на той момент вже сягнув четвертої стадії.

«Є пісні, що народжуються за 10 хвилин повністю, а ж інші, які пишуться місяцями і як пазл складаються з різних обставин та емоцій. Єдине, що спільне для пісень, які я можу назвати своїм мистецтвом, – це чесність», — так Євген розповідав про свою творчість.

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