Українська розвідка вже ретельно стежить за усіма їхніми діями.

За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Вадима Скибицького, Росія готується до оборони Криму. На території Криму знаходиться великий військовий контингент, що складається з бойових літаків, гелікоптерів та сухопутних військ.

Так, Вадим Скибицький повідомив, що російські війська у тимчасово окупованому Криму готуються до оборони, і українська розвідка вже ретельно стежить за їхніми діями.

Він зазначив, що інфраструктура на півострові знаходиться в бойовій готовності, а в Криму розміщено потужний сухопутний та авіаційний компонент, що складається з близько 90 бойових літаків та 60 бойових вертольотів.

Крім того, створено оборонне угруповання, яке займається зміцненням фортифікаційних споруд та будівництвом ліній оборони.

Скибицький також зазначив, що окупанти готуються до того, що доведеться не наступати, а оборонятися – вони обрали найбільш небезпечні напрямки на кримських пляжах, де може бути проведена морська десантна операція, і зараз здійснюють підготовку оборонних рубежів у цих місцях, будуючи траншеї та окопи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, скільки часу залишилося у ватажка "Вагнера" ​​Пригожина.

Також Politeka.net писала, за які міста візьмуться окупанти після Бахмута – "їх просто знесуть".

Крім того, Politeka.net повідомляла, що кульмінація боїв за Бахмут все ближче.