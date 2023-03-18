Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало новий перехоплений діалог окупантів. У ньому чоловік заявив, що командування вже робить все, щоб нікого не випускати назад (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Окупант також розповідає, що через черги на кордоні поранені солдати вмирають від втрати крові.

«З усім світом воюємо, отак я зрозумів! Як цей самий, командир, генерал-майор каже: що ви думаєте, танки приходять із екіпажами? Так, чеченський генерал каже, що вони з екіпажами. Нічого вже не зробиш, нічого. Та тому, що вплуталися в це, вважай третю світову війну.

Люди страйкують, ні газу у них там, ну погано у них у Німеччині. І все це живуть, якось живуть, все одно нас ненавидять. Уся історія тут на очах робиться. Так вони це спеціально роблять, щоби нас не випускати. Розкажіть, що робиться там.

Мати Женьки казала, що хотіла його відправити до Пітера сюди лікуватися, так розумієш тут незрозуміло, все ж таки забито нашими солдатами, місця немає ніде» - висловився один.

Другий підтвердив: «Дивись, у нас на кордон везуть поранених, стоять вони в черзі на кордоні, щоб їх випустили до Росії, а на кордоні пацани вмирають від крововтрати. Придумали, що має бути якась перепустка!».

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