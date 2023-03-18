Противник зосередив усі свої сили на захопленні Бахмута, тому активізація дій на інших напрямках може призвести до послаблення тиску

Противник звужує кільце і скоро командуванню доведеться ухвалювати рішення. Про це розповів народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю НВ.

Як можна уникнути оточення угруповання українських військових у Бахмуті? Костенко заявив, що один із варіантів - відходити і не допустити оточення, як це було в Маріуполі, щоб зберегти шляхи життя для логістики та оборони Бахмута, "бо супротивник звужує ці кліщі".

Інший варіант – провести контрнаступ, щоб розірвати кільце та привести свіжі сили для захисту. Також можливий варіант нав'язування ініціативи ЗСУ на інших напрямках, проводячи контрнаступальні чи наступальні операції в Авдіївці, Вугледарі чи на запорізькому напрямку, щоб змусити супротивника перекидати резерви не лише на Бахмут, а й на інші напрямки.

Костенко зазначає, що противник зосередив усі свої сили на захопленні Бахмуту, тому активізація дій на інших напрямках може призвести до послаблення тиску на Бахмуті.

«Всі свої сили вони зосередили на захоплення Бахмута - це і Вагнера, і Збройні сили Росії. Якщо активізуватимемося, якщо у нас є вже готові сили та резерви, то противник буде змушений послабити тиск на цьому напрямі», — пояснив він.

Нагадаємо, на полі бою помітили важливі зміни – це хороший знак.

Також повідомлялося, що росіяни вигадали, кого ще можна притягнути на фронт.

Крім того, Politeka.net писала про новий ракетний удар по Харкову.