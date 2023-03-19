Відповідно до розмови двох військовослужбовців Росії, жарти про те, що в їхній армії все частіше трапляються випадки алкоголізму серед солдатів, що призводить до небажаних наслідків, наприклад, до потрапляння в полон, насправді не жарти. Про це свідчить і сам перехоплений діалог, опублікований ГУР (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Так, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України вдалося перехопити розмову двох окупантів.

Один із російських військовослужбовців розповів про випадок зникнення товариша, який у травні пішов за випивкою та не повернувся. Він пояснив, що цей випадок уже став геройською історією смерті чи геройської здачі в полон у стані алкогольного сп'яніння.

Зараз усі чекають на повернення цього "героя": "Він там у травні зник. Ну не зник, а п'яний поїхав за горілкою і звернув не туди" - заявив один із співрозмовників.

На що другий помітив: "А їх не знайшли - ні тіл, нічого. Тільки вантажівка з ПТУРом залишилися".

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"Кількість наступів знизилася майже вдвічі. Воно все одно дуже велике, це величезна кількість людей і велика кількість атак.

Нагадаємо, на полі бою помітили важливі зміни – це хороший знак.

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