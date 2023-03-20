Директора одного з парків столиці підозрюють у ганебному злочині.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Офіс Генерального прокурора, викрито директора парку культури та відпочинку «Партизанська Слава».

Мова йде про одержання ним неправомірної вигоди.

«За даними слідства, посадовець, який підпорядковується Департаменту культури КМДА, вимагав у представника приватного товариства 2 тис доларів США неправомірної вигоди за надання дозволу на розміщення у парку кафе. Заклад, у тому числі, мав використовуватися як «пункт незламності», - йдеться у повідомленні.

Повыдомляється, що правоохоронці задокументували передачу директору парку першої частини неправомірної вигоди – 1 тис доларів США.

Під час передачі другої частини у сумі 1 тис доларів посадовця було затримано.

Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

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