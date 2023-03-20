ДБР розслідує смертельне ДТП за участі народного депутата.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДБР, трагедія сталася на Львівщині увечері 19 березня.

А саме на на автодорозі сполученням «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» у селищі Золочівського району.

Саме там автомобіль, за кермом якого був народний депутат, збив пішохода.

«Інцидент відбувся за межами нерегульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер», - йдеться у повідомленні.

Згідно з освідуванням на пристрої «Драгер» водій був тверезим.

На даний час вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, трагедія сталася за участі народного депутата від "Слуги народу" Володимира Гевка.

Раніше чоловік сам повідомив про ДТП, але подробиці нещастя розкривати не став.

Додамо, також стали відомі подробиці страшного нещастя у навчальному центрі "Десна", внаслідок якого загинули чотири людини.