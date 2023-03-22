Таке повідомлення, як пише Politeka.net, з’явилося на сторінці поліції Київської області в ніч на 22 березня.

Про їх зникнення стало відомо 21 березня, о 23:45 годині. Повідомлялось, що Богдан був одягнений у кофту сірого кольору, куртку сірого кольору з капюшоном на якому хутро, штани джинси або спортивні та ботинки сірого кольору, спортивні.

Лев був одягнений у курточку блакитного кольору, із зображенням космонавтів, штани синього кольору з чорними малюнками та сапожки чорного кольору.

На пошуки дітей були оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини, в тому числі працівники Броварського районного управління поліції, кримінальна поліція, ювенальна превенція, групи реагування патрульної поліції.

Це повідомлення сколихнуло українців і викликало в них багато запитань:

«Боже, бережи цих діток та дай Бог щоб вони знайшлися, але і в правду де були батьки в 23:45, щоб в такий пізній час зникли діти?», «В 23.45 звідки зникли з дому?А де мати ,чи батько був.Це взагалі ,як маленькі діти в таку годину?», «Господи, допоможи знайти діток».

І от нарешті стала відома доля дітей. Керівник поліції Київскьої області Андрій Небитов повідомив, що з дітьми все гаразд.

«Сьогодні вночі маленькі «мандрівники» не дали відпочити нікому з особового складу Броварського управління. Майже опівночі стурбований батько повідомив нам про те, що двоє 7-річних близнюків пішли з дому», - розповів Нєбитов, додавши, що на пошуки дітей було піднято всі підрозділи поліції Київщини, кримінальну поліцію, ювеналів, спецпризначенців, залучили громадськість.

За його словами, близько третьої години ночі одного з братів помітив на вулиці громадянин і повідомив на лінію «102». Через деякий час в тому ж квадраті відшукали і другого хлопчика.

«Зараз з дітьми все гаразд. А от батькам треба більше займатися вихованням підростаючого покоління! Адже від ваших відповідальних дій сьогодні залежить, яким у нас всіх буде завтра», - закликав Нєбитов.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про загадкове зникнення 36-річної Світлани з 8-річною донькою.

Також розповідалось про пошуки жінки і її маленької донечки.

Крім того, Politeka.net писала про 4-річну Віку, яка пішла на пошуки мами і загубилася.