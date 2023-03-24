Кадри удару, як пише Politeka.net, опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
«Великі десантні кораблі "Орськ", "Цезарь Кунніков", "Новочеркаськ" отримали пошкодження, "Саратов" було знищено», - повідомив Залужний про наслідки атаки, яка відбулася рівно рік тому, 24 березня 2022-го.
Так, підкреслив Залужний, влучні удари ЗСУ зруйнували міф про невразливість російського флоту.
«Це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою: ні на суші, ні на воді», - додав Валерій Залужний.
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Нагадаємо, командири двох пошкоджених десантних кораблів у Бердянську виявилися зрадниками України, які перейшли на бік ворога у 2014 році.
У липні окупанти підняли в порту Бердянська затоплений після удару корабель "Саратов" та планували відправити його на ремонт до окупованого Криму.
Нагадаємо, росіяни вдарили по "Пункту незламності" з людьми ракетою.
Також повідомлялось, що Україна пережила нову масштабну атаку - окупанти били дронами-камікадзе, ракетами і авіаційними бомбами.
Крім того, Politeka.net писала, що розкрито тактику росіян, які "зникли" з Нової Каховки.