Збройні Сили України нанесли ракетний удар по базі ворога у морському порту тимчасово окупованого Бердянська.

Кадри удару, як пише Politeka.net, опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Великі десантні кораблі "Орськ", "Цезарь Кунніков", "Новочеркаськ" отримали пошкодження, "Саратов" було знищено», - повідомив Залужний про наслідки атаки, яка відбулася рівно рік тому, 24 березня 2022-го.

Так, підкреслив Залужний, влучні удари ЗСУ зруйнували міф про невразливість російського флоту.

«Це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою: ні на суші, ні на воді», - додав Валерій Залужний.

Нагадаємо, командири двох пошкоджених десантних кораблів у Бердянську виявилися зрадниками України, які перейшли на бік ворога у 2014 році.

У липні окупанти підняли в порту Бердянська затоплений після удару корабель "Саратов" та планували відправити його на ремонт до окупованого Криму.

Нагадаємо, росіяни вдарили по "Пункту незламності" з людьми ракетою.

Також повідомлялось, що Україна пережила нову масштабну атаку - окупанти били дронами-камікадзе, ракетами і авіаційними бомбами.

Крім того, Politeka.net писала, що розкрито тактику росіян, які "зникли" з Нової Каховки.