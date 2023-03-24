Зокрема, Іллєнко розповів для youtube-каналу Юрія Романенка про шлях «культурного» повернення кримчан.

"Стосовно Криму, оцього процесу українізації, який неминучий, який відбуватиметься після його звільнення. Я думаю що тут є певний психологічний момент крім всього іншого. Вся російська ідентичність, вся російська імперська ідеологія будувалася на тому, що все українське - це щось непрестижне, відстале і абсолютно непотрібне, лузерське і так далі. Хочеш робити кар'єру - ти маєш бути російськомовним, хочеш вчитися - бути російськомовним і взагалі - хочеш мати якийсь соціальний статуc - маєш бути російськомовним", - каже Іллєнко.

Проте після нашої перемоги і поверняння Криму - все зміниться.

"Коли ми переможемо - все перевернеться в діаметрально протилежне. Українська мова вже сьогодні - мова переможців, мова соціального статусу, мова соціального успіху. Все що буде пов'язуватися з Україною - буде пов'язуватися з успіхом і перемогою. І тому, я думаю що бажаючих в тому ж Криму розказати, що вони весь час носили вишиванку ховаючи її під одягом. Я думаю, ми здивуємося, скільки таких людей ми побачимо. І ніяких курсів української мови не треба, бо і там там всі прекрасно заговорять українською мовою одразу, коли туди повернуться українська влада і українська армія і так далі", - заявив Андрій Іллєнко.

Нагадаємо, у Кремлі бояться переходу жителів Курська та Бєлгорода на бік України: почалися провокації.

Також повідомлялося, що окупанти хочуть "відрізати" кримчан від інтернету, названо причину: "Пропаганда дає збій".

Крім того, Politeka.net писала, що росіяни активізували наступ на новому напрямку: стягують сили і хочуть оточити.