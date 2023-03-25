Ані Лорак від жовтня минулого року перебуває під санкціями РНБО. Артистка від початку повномасштабного нападу росії на Україну не говорить про свою позицию щодо війни.

Крім того, співачка, яка народилася у нашій країні вирішила дати концерти по всій території росії. На сайті Лорак з'явився концертний графік, співачка планує виступати у Воронежі, Ростові, Краснодарі і в Москві.

Проте навіть росіянам у Краснодарі вона виявилася непотрібною.

Мер російського міста Краснодар каже, що мешканці, проти "шоу", бо, за його словами, гроші можуть піти на допомогу Збройним силам України.

Співачка, яка намагалася всидити на двох стільцях тепер не потрібна ні в росії, ні в Україні. Крім того її "атакують" тисячі користувачів мережі, які називають її зрадницею, при чому з обох сторін.

"Ти для мене як людина перестала існувати. Я не знаю хто ти така",

"Як мені прикро😢 прикро від того, що весь час захищала свого кумира Кароліну, слухала її всі всі пісні від початку її кар’єри, вона була для мене еталоном жіночності, краси і таланту, але дивлячись на те, як моя улюблена виконавиця просто мене розчарувала, і не тільки мене одну, тим-що відмовчується про країну де народилась, про країну яка дала їй те,що вона має, прикро😔 дуже прикро Кароліно",

"Каролина А как все хорошо начиналось",

"Не приезжайте в Казахстан. Совсем", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Єфросинину та Полякову несподівано похвалили за українську мову.

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