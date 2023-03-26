Михайло Добкін не перебуває на службі у структурах Міністерства оборони, Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ України.

Один із найбільш боєздатних підрозділів країни за рік повномасштабної війни здійснив багато спецоперацій у Харківській та Донбасі, за що отримав визнання та подяку від ГУР та Президента України.

Одним із командирів підрозділу Кракен є фанат харківського Металіста Сергій Величко чи просто Чилі. В інтерв'ю український захисник розповів про розвиток підрозділу, бойові операції та не забув про неприємні сюрпризи для росіян.

Торкнувся Сергій також і теми особистих вражень. У тому числі мова зайшла про переодягнутий Добкіна у форму ЗСУ.

Зазначимо, народний депутат Верховної Ради, екс-мер Харкова Михайло Добкін не перебуває на службі у структурах Міністерства оборони, Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ України.

"Це дуже смішно. Тоді була дуже прикольна історія. Я зайшов до себе в Інстаграм і почав лазити його сторінкою. І шукав його старі пости, там де він ще з георгіївською стрічкою стоїть. І я починаю собі скидати це в Сторі. Кажу: що це за біса? Чому за нього взагалі щось і хтось каже? А потім минуло хвилин двадцять, і він видаляв половину фотографій. Видно, всі показали це» - поділився Величко.

Також раніше народний депутат Верховної Ради Ярослав Юрчишин висловився на тему:

“У жовтні в інфопросторі почали з'являтися фотографії, де проросійський політик Михайло Добкін воює на Україні. Вирішив це перевірити. У Міноборони та інших структурах про цього бравого героя нічого не чули”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що складно спрогнозувати, чи буде нова велика хвиля мобілізації.

Також повідомлялось, що Залужний розкрив план нового наступу окупантів.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти знову атакували Київ дронами-камікадзе.