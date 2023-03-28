Дехто з українців може розраховувати на грошову допомогу від держави, названо суми.

Українцям, які займаються сільськогосподарським виробництвом, пропонують отримати фінансову підтримку від держави. Зокрема, йдеться про Івано-Франківську громаду, там було ухвалено рішення на рівні виконкому.



Про це повідомили у прес-службі івано-франківського ЦНАПу.



Звернення громадян щодо надання фінансової допомоги прийматимуть у ЦНАПах по всій області.

Хто може отримати допомогу та який її розмір?

На грошову допомогу від держави можуть претендувати фізичні особи:

Власники корів – від 1 до 2 голів – по 3 тис. грн. на 1 голову.

Власники кіз та овець – від 5 голів по 2,0 тис. грн. на 1 голову, але не більше ніж 50 тис. грн;

Власники коней – по 5 тис. грн. на голову, але не більше 20 тис. грн.

Також на допомогу можуть претендувати фізичні особи-підприємці та особисті господарства:

свиноматок, що утримують від 3 голів, по 3,0 тис. грн. на 1 голову, але не більше ніж 50 тис. грн.;

утримують від 5 голів свиней на відгодівлі по 2,0 тис. грн. на голову, але не більше ніж 100,0 тис. грн.

Куди слід звертатися, щоб отримати допомогу?

Заяви на отримання фінансової допомоги люди, які займаються сільським господарством, можуть подавати до всіх територіальних підрозділів ЦНАП, а також у місті Івано-Франківську.

У відомстві додали, що заявник може претендувати лише на один вид виплат, вибравши на власний розсуд. Більш детальну інформацію про виплати та необхідні документи люди можуть отримати на сайті ЦНАП.

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