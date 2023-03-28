Ринок нерухомості в Україні з початку повномасштабної війни дуже змінився. Здебільшого квартири сильно подорожчали, особливо у західній частині країни, куди почали масово переїжджати люди. Це стосується і продажу житлоплощі, і оренди. Тим часом у східному регіоні ціна оренди квартир дуже знизилася – можна зняти житло за 500-1000 гривень.
Про це свідчать оголошення на сайті OLX.
Так, наприклад, однокімнатну квартиру в Харкові з гарним ремонтом та встановленою кухнею можна зняти за 500 гривень. Щоправда, авторка оголошення уточнює, що хоче здати квартиру під склад.
Ще один власник квартири з Харкова здає житлову площу за 700 гривень на місяць. Це однокімнатна квартира без ремонту, але з умовами для життя та меблями. Окрім оренди, доведеться заплатити ще й комунальні послуги.
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У Харкові на Північній Салтівці здається ще одна квартира, ціна оренди 1000 грн. плюс комунальні платежі. Власник уточнює, що квартира знаходиться на 9 поверсі і в неї цілі вікна. "Квартира в житловому стані, з меблями – є стінка та 2 ліжка та технікою. Вікна в квартирі цілі, опалення включили, газ є", - пише власник у своєму оголошенні.
А ось у Кременчуці здають в оренду малосімейку, теж за 500 гривень. Автор оголошення уточнює, що у квартирі є диван, два столи, стільці, дзеркало, металопластикові вікна, шафа, нові двері. Також наголошується, що заселятися можна з невеликими домашніми улюбленцями.
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