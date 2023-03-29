Цілий ряд причин спричинили зростання цін на продукти, зокрема дефіцит газу та електроенергії, бойові дії на території Херсонщини та Донбасу, проблеми з логістикою та курсом долара.



У сюжеті для ТСН розповіли, що буде з цінами на продукти далі.

За підрахунками економістів реальні доходи українців зменшилися на 25% за останній рік. При цьому, ціни на продукти зросли на 32%, ці показники рекордні адже ціни ростуть далі.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький спрогнозував, на що українцям чекати далі від цін на продукти.

За його словами, буде здешевлення продукції, але це відбудеться лише, коли почнеться збільшення врожаю в Україні. Тому лише восени українці матимуть змогу відчути зменшення цін. На жаль через енергетичну кризу та через окупацію багато територій України, де вирощували овочі, не були доступними для фермерів.

"Зараз ми проходимо пік збільшення цін. Тому що врожаю немає, а збереження продуктів забирає багато ресурсів. Цього року через енергетичну кризу і те, що багато продуктів зіпсувалося, ми залежимо від імпорту. Крім того, цибулю та моркву вирощували на Херсонщині, а вона була в окупації, тому у нас дефіцит цих овочів і така ось ціна. Але буде здешевлення продукції, але це відбудеться лише тоді, коли почнеться збільшення врожаю в Україні, тобто восени", - наголосив він.

Нагадаємо, гряде подорожчання продуктів перед Великоднем, що краще купити заздалегідь.

Як повідомляла Politeka, буде нова хвиля подорожчання продуктів перед Великоднем, ціни злетять мінімум на 10%.

Також Politeka писала, що вартість "ходових" продуктів перед Великоднем зросте в ціні.