Тячівський суд Закарпатської області виправдав чоловіка, який відмовився брати до рук зброю та йти служити.
Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Вся справа у праві на свободу віросповідання, передбаченого Конституцією України. Чоловік виявився священнослужителем і з релігійних міркувань заявив, що не може брати до рук зброю.
Як виявилося, на початку березня минулого року чоловік відмовився від повістки у рамках загальної мобілізації. Справа дійшла до суду, де громадянина звинувачували в ухиленні від проходження військової служби. Проте, він себе винним не визнав і заявив, що не може воювати з релігійних міркувань, водночас згоден на альтернативну службу, де не застосовується зброя. У матеріалах справи є довідка, яка підтверджує, що з 2016 року чоловік був присвячений хрещеним служителем Релігійного об'єднання Свідків Єгови в Україні та призначений священнослужителем. Зазначається також, що раніше громадянин проходив альтернативну службу замість термінової військової служби.
Представник військкомату в суді заявив, що, на його думку, альтернативна служба для релігійних людей можлива лише у мирний час, і те, якщо йдеться про термінову службу, тоді як у воєнний час оголошено загальну мобілізацію.
Треба сказати, що у березні минулого року це питання ще не було до кінця врегульоване. Однак після більш детального вивчення норм закону Тячівська районна військова адміністрація встановила порядок, згідно з яким громадяни призовного віку можуть бути залучені до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану замість проходження військової служби, якщо це суперечить їхнім релігійним поглядам.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Пішла піна з рота: за дивних обставин обірвалося життя російських курсантів
Нещастя сталося з українцями по дорозі з Польщі: подробиці та кадри масштабної аварії з автобусом
Вагони розлетілися, все навколо почорніло: велика катастрофа сталася на залізниці
Тиждень боровся за життя: після тяжкого поранення серце польського волонтера не витримало
Суд вирішив, що чоловік не намагався ухилитися від військової служби, а хотів лише реалізувати своє право на свободу совісті та віросповідання, яке прописано в Конституції, тому було виправдано.
Нагадаємо, Школярки безвісти зникли під Києвом, рідні не знаходять собі місця: фото зниклих.
Як повідомляла Politeka, Вагони розлетілися, все навколо почорніло: велика катастрофа сталася на залізниці.
Також Politeka писала, що Погода влаштує українцям випробування, синоптики та рятувальники виступили із попередженням: "Будьте обережні...".