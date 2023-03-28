На Закарпатті чоловік відмовився від повістки та мобілізації та був виправданий за рішенням суду.

Тячівський суд Закарпатської області виправдав чоловіка, який відмовився брати до рук зброю та йти служити.



Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.



Вся справа у праві на свободу віросповідання, передбаченого Конституцією України. Чоловік виявився священнослужителем і з релігійних міркувань заявив, що не може брати до рук зброю.

Як виявилося, на початку березня минулого року чоловік відмовився від повістки у рамках загальної мобілізації. Справа дійшла до суду, де громадянина звинувачували в ухиленні від проходження військової служби. Проте, він себе винним не визнав і заявив, що не може воювати з релігійних міркувань, водночас згоден на альтернативну службу, де не застосовується зброя. У матеріалах справи є довідка, яка підтверджує, що з 2016 року чоловік був присвячений хрещеним служителем Релігійного об'єднання Свідків Єгови в Україні та призначений священнослужителем. Зазначається також, що раніше громадянин проходив альтернативну службу замість термінової військової служби.

Представник військкомату в суді заявив, що, на його думку, альтернативна служба для релігійних людей можлива лише у мирний час, і те, якщо йдеться про термінову службу, тоді як у воєнний час оголошено загальну мобілізацію.

Треба сказати, що у березні минулого року це питання ще не було до кінця врегульоване. Однак після більш детального вивчення норм закону Тячівська районна військова адміністрація встановила порядок, згідно з яким громадяни призовного віку можуть бути залучені до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану замість проходження військової служби, якщо це суперечить їхнім релігійним поглядам.

Суд вирішив, що чоловік не намагався ухилитися від військової служби, а хотів лише реалізувати своє право на свободу совісті та віросповідання, яке прописано в Конституції, тому було виправдано.

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