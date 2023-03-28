Тячівський суд Закарпатської області виправдав чоловіка, який відмовився брати до рук зброю та йти служити.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Вся справа у праві на свободу віросповідання, передбаченого Конституцією України. Чоловік виявився священнослужителем і з релігійних міркувань заявив, що не може брати до рук зброю.

Як виявилося, на початку березня минулого року чоловік відмовився від повістки у рамках загальної мобілізації. Справа дійшла до суду, де громадянина звинувачували в ухиленні від проходження військової служби. Проте, він себе винним не визнав і заявив, що не може воювати з релігійних міркувань, водночас згоден на альтернативну службу, де не застосовується зброя. У матеріалах справи є довідка, яка підтверджує, що з 2016 року чоловік був присвячений хрещеним служителем Релігійного об'єднання Свідків Єгови в Україні та призначений священнослужителем. Зазначається також, що раніше громадянин проходив альтернативну службу замість термінової військової служби.

мобілізація, ЗСУ, призов

Представник військкомату в суді заявив, що, на його думку, альтернативна служба для релігійних людей можлива лише у мирний час, і те, якщо йдеться про термінову службу, тоді як у воєнний час оголошено загальну мобілізацію.

Треба сказати, що у березні минулого року це питання ще не було до кінця врегульоване. Однак після більш детального вивчення норм закону Тячівська районна військова адміністрація встановила порядок, згідно з яким громадяни призовного віку можуть бути залучені до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану замість проходження військової служби, якщо це суперечить їхнім релігійним поглядам.

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Суд вирішив, що чоловік не намагався ухилитися від військової служби, а хотів лише реалізувати своє право на свободу совісті та віросповідання, яке прописано в Конституції, тому було виправдано.

суд

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