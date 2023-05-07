В Україні запроваджено податок на нерухомість, який мають сплачувати законні власники такої нерухомості. У разі прострочення сплати податку громадянам нараховуватиметься пеня.
Про це повідомили у Державній податковій службі України.
Яка сума податку на нерухомість у 2023 році?
Щоб визначити подрібнення податку на нерухоме майно, беруться до уваги такі параметри, як кадастрова вартість нерухомості, її площа, призначення, тип, а також розташування. У Податковому кодексі України передбачено, що ставка податку на нерухомість встановлюється рішенням місцевих органів влади та може відрізнятись у різних регіонах. Однак ця ставка не повинна перевищувати 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати.
Станом на 2022 рік мінімальну зарплату в Україні встановлено на рівні 6 700 гривень, і у 2023 році переглянуто не було. Відповідно, граничний розмір податкових ставок не повинен перевищувати 97,50 грн. за 1 кв.м бази оподаткування.
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Хто має сплачувати податок за нерухомість?
2023 року сплачувати податки за свої оселі доведеться:
- власникам квартир площею, що перевищує 60 квадратів,
- власникам будинків площею понад 120 квадратів,
- власникам різного типу нерухомості понад 180 квадратів.
Термін сплати податку та пеня за прострочення платежів:
Податки за нерухоме майно за звітний рік мають сплатити:
- Фізичні особи – протягом 60 днів із дня вручення податкового повідомлення-рішення.
- Юридичні особи – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, що відображаються у річній податковій декларації.
У Податковій службі наголосили, що у разі прострочення платежів на 30 днів нараховуватиметься пеня у розмірі 5% від суми, яку громадянин мав сплатити. Якщо прострочка платежу перевищить 30 днів, то пеня складе вже 10%. При цьому, якщо фізична чи юридична особа не отримала повідомлення-рішення про податок, то звільняється від відповідальності за прострочення платежів.
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