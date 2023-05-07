У Податковій службі нагадали українцям про податок на нерухомість, якщо його не сплатити – прилетить штраф.

В Україні запроваджено податок на нерухомість, який мають сплачувати законні власники такої нерухомості. У разі прострочення сплати податку громадянам нараховуватиметься пеня.

Про це повідомили у Державній податковій службі України.

Яка сума податку на нерухомість у 2023 році?

Щоб визначити подрібнення податку на нерухоме майно, беруться до уваги такі параметри, як кадастрова вартість нерухомості, її площа, призначення, тип, а також розташування. У Податковому кодексі України передбачено, що ставка податку на нерухомість встановлюється рішенням місцевих органів влади та може відрізнятись у різних регіонах. Однак ця ставка не повинна перевищувати 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати.

Станом на 2022 рік мінімальну зарплату в Україні встановлено на рівні 6 700 гривень, і у 2023 році переглянуто не було. Відповідно, граничний розмір податкових ставок не повинен перевищувати 97,50 грн. за 1 кв.м бази оподаткування.

Хто має сплачувати податок за нерухомість?

2023 року сплачувати податки за свої оселі доведеться:

власникам квартир площею, що перевищує 60 квадратів,

власникам будинків площею понад 120 квадратів,

власникам різного типу нерухомості понад 180 квадратів.

Термін сплати податку та пеня за прострочення платежів:

Податки за нерухоме майно за звітний рік мають сплатити:

Фізичні особи – протягом 60 днів із дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Юридичні особи – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, що відображаються у річній податковій декларації.

У Податковій службі наголосили, що у разі прострочення платежів на 30 днів нараховуватиметься пеня у розмірі 5% від суми, яку громадянин мав сплатити. Якщо прострочка платежу перевищить 30 днів, то пеня складе вже 10%. При цьому, якщо фізична чи юридична особа не отримала повідомлення-рішення про податок, то звільняється від відповідальності за прострочення платежів.

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