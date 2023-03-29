Українців попередили, які продукти подорожчають у першу чергу, і як сильно можуть змінитися ціни.

Вже традиційно перед Великоднем українцям варто очікувати на подорожчання базових продуктів. Насамперед йдеться про набір великоднього кошика – м'ясо, яйця, ранні овочі тощо.

Про це повідомляє Мінфін.

Минулого року перед Великоднем продукти злетіли у ціні на 100, а подекуди і на 200%. Це було пов'язано з повномасштабною війною та багатьма зруйнованими підприємствами. Проте цього року експерти заспокоюють, що такого сильного та різкого подорожчання продуктів вже не буде. Проте ціни все одно перед святом зростуть – у середньому на 10-15%.

Так, за словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, насамперед українцям варто очікувати зростання цін на м'ясо та яйця. Однак, оскільки ціни на ці продукти і так високі, то сильного подорожчання не буде.

"До того ж українці навряд чи цього року активно святкуватимуть Великдень. Тож якщо зростання цін і буде, то не більше ніж на 10-15%", – прогнозує Охріменко.

Тим часом економіст Андрій Мартинюк зазначає, що зростання цін ось-ось прискориться, і не лише через Великдень, а й тому, що зараз такий сезон. І тут, насамперед, маються на увазі овочі та фрукти. Вони дорожчатимуть, доки на ринок не почнуть постачати овочі з відкритих ґрунтів. Причому подорожчання може виявитися дуже відчутним – плюс 15-20% до нинішніх цінників. У той же час Мартинюк вважає, що м'ясо та яйця подорожчають не більше ніж 5%, а хлібобулочні вироби та крупи – на 1-2%.

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