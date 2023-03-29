Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім звернувся з проханням вшанувати пам’ять загиблих рік тому від ракетного удару окупантів.

В своєму Фейсбуці Кім опублікував пост до роковин жахливого ракетного удару по будівлі Миколаївської ОВА.

“Сьогодні ми вшановуємо пам’ять загиблих внаслідок ракетного удару по будівлі Миколаївської ОВА. В області приспущені прапори, не проходять розважальні заходи.

Прошу всіх згадати людей, які незважаючи ні на що продовжували працювати та загинули виконуючи свій обов'язок. Схиляємо голови в скорботі та памʼятаємо кожного…”, - написав сьогодні Віталій Кім.

Нагадаємо, саме 29 березня окупанти пустили ракету по адмінбудівлі. В наслідок вибуху було зруйновано велику частину будівлі. До лікарні потрапили десятки людей з ушкодженнями різного ступеня важкості.

Розбирання завалів та пошукові роботи тривали більше тижня. Загалом загинуло 37 людей. Серед них 17 співробітників адміністрації в тому числі і секретар Віталія Кіма.

Також серед загиблих 10 представників тероборони, 6 військовослужбовців, 2 працівники Господарського суду та директор КП «Госптехобслуговування».

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