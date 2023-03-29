Так, з попередженям до українців звернувся «Центр комунального сервісу», пише Politeka.net.

«Шановні споживачі. Нагадуємо про необхідність передати до кінця поточного місяця показання вузлів розподільного обліку води та тепла (квартирних лічильників)», - йдеться у повідомлені.

Також у «Центрі комунальних послуг» нагадали, що до кінця березня залишилось всього кілька днів.

«Не зволікайте з передачею показань квартирних лічильників, щоб нарахування були коректними», - наголосили в Комунальному концерні.

Підкреслюється також, що показання можна передати через особистий кабінет на сайті комунального концерну «Центр комунального сервісу», за номером Call-центру, за номером безкоштовної телефонної лінії для передачі показань лічильників із мобільного, за додатковими стаціонарними номерами телефонів сервісних центрів або ж при оплаті за житлово-комунальні послуги через банківські та фінансові установи.

Крім того, у «Центрі комунальних послуг» звернулись до мешканців столиці, які вимушено залишили свої домівки від початку дії військового стану в країні, та не мають можливості вчасно передати показання лічильників.

«В такому випадку нарахування здійсняться за середнім обсягом споживання на підставі даних попередніх періодів. У разі надання споживачем уточнених даних, показання будуть відкориговані та буде виконано перерахунок вартості наданих послуг», - пояснили в Центрі.

Нагадаємо, кожного місяця кияни і мешканці інших населених пунктів України не тільки повинні оплачувати комунальні послуги, а й вчасно передавати дані лічильників – гарячої та холодної води, електроенергії, тепла та газу – якщо вони встановлені в помешканні. Це необхідно, щоб нарахування за спожиті послуги були коректними.

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