Сніданок – це найголовніший прийом їжі, яким ми запускаємо свій організм. Він має бути не тільки смачним, але й простим у приготуванні. Крім того, важливо, щоб сніданок був поживним і корисним.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МайстерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом ненудного сніданку, який можна приготувати за 15 хвилин.

Євген Клопотенко зазначив, що цей рецепт йому показав його друг та креативний директ. У рецепті українців навчать, як звичайну вівсянку зробити ненудною кашею та швидко отримати корисний збалансований сніданок. Після такої страви на вас чекає відкриття і можна буде почати свій день по-особливому смачно.

Що вам знадобиться:

200 г вівсяних крупнозернових пластівців

400 мл води

185 г тунця у власному соку

40 г вершкового масла|мастила| 82,5%

2 яйця

2 щіпки трав на свій смак

сіль за смаком

Як приготувати:

1. Для початку відваріть вівсяні пластівці. Поставте закипати 400 мл води. Після цього всипте 200 г вівсяних крупнозернових пластівців. Варити на невеликому вогні близько п'яти хвилин. За хвилину до закінчення приготування відправте вершкове масло у кастрюлю. Добре перемішайте та залиште кашу під кришкою.

2. Тим часом приготуйте яйце-пашот, будь-яким зручним для вас способом. Можете вбити яйце в кип'ячену воду або зварити яйце в пакеті. Для цього достатньо варити його близько двох хвилин.

3. Вівсянку розкладіть у тарілки, посипте кожну дрібкою улюблених трав, зверху викладіть тунець у власному соку та яйце пашот – його розріжте. Жовток витече і послужить соусом для каші.

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