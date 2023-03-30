Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати смажене молоко – смачний десерт із заварного крему.

“Молоко пили? А смажили? Ні?.. Саме час! Я покажу, як приготувати смажене молоко – знаменитий іспанський десерт, гарячий, як і самі іспанці! Він обов'язково вам сподобається 😉", - радить зірка "Майстер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

молоко - 500 мл

цукор - 70 г

цедра 1 лимона (или апельсина)

порошок кориці - 2 г (на кінчику ножа)

жовтки – 5 шт.

кукурудзяний крохмаль - 25 г

борошно - 25 г

Для кляру:

200 г борошна

2 яйця

Для присипки

50 г цукру

5 г кориці

Спочатку приготуємо крем. Для цього з'єднайте жовтки з цукром і розітріть до посвітлішання. Додайте кукурудзяний крохмаль та борошно, перемішайте до однорідної консистенції.

Окремо з'єднайте молоко, лимонну цедру, корицю, перемішайте, поставте на вогонь і прогрійте до утворення пари. Потім процідіть молоко через сито і з'єднайте його із сухою частиною.

Поставте все на вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Прокип'ятіть 30 секунд, зніміть з вогню, викладіть крем в металеву рамку і розрівняйте. Заберіть у холодильник на 4-5 годин.

Наступний крок – обсмажити молоко. Зніміть форму з крему, присипте з обох боків борошном, наріжте брусочки шириною 3 см. Обваляйте їх у борошні, в яйці, знову в борошні й обсмажте у фритюрі до утворення золотистої скоринки. Перекладіть на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир.

Залишилося зробити присипку: просто змішайте цукор із корицею. І обваляйте у цій суміші смажене молоко.

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