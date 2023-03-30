Фото Софії Ротару, яке було зроблено у далекому 1979-році, днями з’явилося в мережі і викликало бурхливу реакцію серед користувачів Facebook і шанувальників артистки.
«Фото зроблене у квітні 1979 року в Уфі. Як і всі радянські люди, співачка вийшла на всесоюзний прибирання: помила підлогу, вікна, прибрала територію навколо Палацу спорту», - йдеться у підписі до знімку.
На фото Софія Ротару весело посміхається, тримаючи у руках мітлу. На артистці звичайний одяг – тепла шапка, кожух, штани.
«З тих пір Уфу більше ніхто так і не прибирав. Бережуть пам'ять про Ротару», «якби не Ротару, то Уфа так би й залишилася неметеною»,
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Залишилось всього кілька днів: зроблено термінове попередження щодо "комуналки"
Ситуація в Києво-Печерській Лаврі загострюється: людей все більше
Є навіть туалет всередені: Україна отримала унікальну зброю, яку росіянам майже неможливо буде знищити
Тіло знайшли у кімнаті: нове моторошне вбивство сколихнуло Київ
«Справжня зірка на всі часи», «Софочка, Ви прекрасні в будь-якому одязі! Софочка, Ви прекрасні що за соціалізму, що за капіталізму! Софочка, Ви прекрасні що в 1979 році, що в 2023 році! Так дай Боже Вам бути красивою та здоровою завжди! Будьте щасливі!»,
«Дуже поважаю Софію Ротару, люблю», - коментують знімок коистувачі Facebook.
Дехто з комантеторів вирішив поділитися своєю ностальгією за суботниками. Мовляв, чудові були часи. Інші ж заперечили:
«Чудові часи. Замість того, щоб найняти фахівців і заплатити їм за роботу, савєтская власть ощасливлювала людей суботніками. І люди, замість того щоб відпочити, побути з дітьми, зрештою, поприбирати у себе вдома, з ентузіазмом пахали за "спасібо",
«Пам'ятаю ті суботники. Спробуй не вийти. Відпустка буде взимку, черга на дефіцитні товари відсунута, премію не дадуть».
Нагадаємо, в родині Софії Ротару сталося велике горе.
Також повідомлялось, що єдина онука Ротару показала свою маму-красуню.
Крім того, Politeka.net писала, що Настя Каменських у нових образах нагадала Ротару.