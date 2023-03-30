Фото Софії Ротару, яке було зроблено у далекому 1979-році, днями з’явилося в мережі і викликало бурхливу реакцію серед користувачів Facebook і шанувальників артистки.

«Фото зроблене у квітні 1979 року в Уфі. Як і всі радянські люди, співачка вийшла на всесоюзний прибирання: помила підлогу, вікна, прибрала територію навколо Палацу спорту», - йдеться у підписі до знімку.

На фото Софія Ротару весело посміхається, тримаючи у руках мітлу. На артистці звичайний одяг – тепла шапка, кожух, штани.

«З тих пір Уфу більше ніхто так і не прибирав. Бережуть пам'ять про Ротару», «якби не Ротару, то Уфа так би й залишилася неметеною»,

«Справжня зірка на всі часи», «Софочка, Ви прекрасні в будь-якому одязі! Софочка, Ви прекрасні що за соціалізму, що за капіталізму! Софочка, Ви прекрасні що в 1979 році, що в 2023 році! Так дай Боже Вам бути красивою та здоровою завжди! Будьте щасливі!»,

«Дуже поважаю Софію Ротару, люблю», - коментують знімок коистувачі Facebook.

Дехто з комантеторів вирішив поділитися своєю ностальгією за суботниками. Мовляв, чудові були часи. Інші ж заперечили:

«Чудові часи. Замість того, щоб найняти фахівців і заплатити їм за роботу, савєтская власть ощасливлювала людей суботніками. І люди, замість того щоб відпочити, побути з дітьми, зрештою, поприбирати у себе вдома, з ентузіазмом пахали за "спасібо",

«Пам'ятаю ті суботники. Спробуй не вийти. Відпустка буде взимку, черга на дефіцитні товари відсунута, премію не дадуть».

Нагадаємо, в родині Софії Ротару сталося велике горе.

Також повідомлялось, що єдина онука Ротару показала свою маму-красуню.

Крім того, Politeka.net писала, що Настя Каменських у нових образах нагадала Ротару.