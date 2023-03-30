Відома балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар після святкування Дня театру заявила, чому вона та інші досі незамінні.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катерина Кухар вирішила висловитися, що після розмови з багатьма українцями тема незамінності людини в її роботі була завершена на тому, що машина хоч і може теоретично вийти на сцену, але ніколи не викличе справжніх емоцій, як людина.

«Адже справжнє покликання театру – емоції та катарсис, підняття тих тим, що зараз болять у суспільстві, щоб прожити їх та зцілитися. Театр - це свого роду терапія, як на сеансі у психотерапевта, він бути тільки тут і зараз.

Лише живе виконання. Жодна технологія не замінить живе спілкування. Саме театр має бути сприйнятий лише у живому вигляді та у своїх стінах» - поділилася Катерина.

Нагадаємо, раніше Кухар торкнулася теми, яка хвилює багатьох людей — роль штучного інтелекту у сфері мистецтва.

"Цей загадковий механізм давно увірвався в технологічний світ і далі продовжує вирувати у своєму розвитку. І тут постає питання. А що людина? Чи може вона замінити людський ресурс і повністю механізувати світ?", - пише артистка.

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Напомним, Екатерина Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.

Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в халепу.

Також Politeka писала, що Кухар із "Танців із зірками" вразила реакцією на скандал із Ілоном Маском.