Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катерина Кухар вирішила висловитися, що після розмови з багатьма українцями тема незамінності людини в її роботі була завершена на тому, що машина хоч і може теоретично вийти на сцену, але ніколи не викличе справжніх емоцій, як людина.
«Адже справжнє покликання театру – емоції та катарсис, підняття тих тим, що зараз болять у суспільстві, щоб прожити їх та зцілитися. Театр - це свого роду терапія, як на сеансі у психотерапевта, він бути тільки тут і зараз.
Лише живе виконання. Жодна технологія не замінить живе спілкування. Саме театр має бути сприйнятий лише у живому вигляді та у своїх стінах» - поділилася Катерина.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Загинув на очах у товариша: нове нещастя сталося на Київщині
Морози вдарять із новою силою: де і коли буде найхолодніше
Пішла з життя легенда спорту та найвідоміша теща радянського союзу
Тіло знайшли у кімнаті: нове моторошне вбивство сколихнуло Київ
Нагадаємо, раніше Кухар торкнулася теми, яка хвилює багатьох людей — роль штучного інтелекту у сфері мистецтва.
"Цей загадковий механізм давно увірвався в технологічний світ і далі продовжує вирувати у своєму розвитку. І тут постає питання. А що людина? Чи може вона замінити людський ресурс і повністю механізувати світ?", - пише артистка.
[img desc=""]745348[/img
Напомним, Екатерина Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в халепу.
Також Politeka писала, що Кухар із "Танців із зірками" вразила реакцією на скандал із Ілоном Маском.