Катя Нікітіна з "Жіночого кварталу" зізналася, що в її житті не все так райдужно, як на сцені.

Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - є попклярною артисткою і співачка-початківець, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Вона активно виступає, розповідає про життя та вражає образами у мережі.

Цього разу дівчина зізналася, що її будні можуть бути не такими сонячними та позитивними, як здавалося комусь раніше.

«Не завжди зовнішній вигляд відповідає реальному стану. Вчора коли почула цю пісню, довго не могла згадати оригінал, а потім вирішила, а навіщо мені оригінал, якщо ЦЕЙ ВАРІАНТ здається найкращим» - поділилася Катерина.

У мережі підтримали:

«Ахахах) Як саме сьогодні. Я чогось конфліктний та агресивний. Сварюся з усіма; Це шикарно і чудово, ти неперевершена))); Така зайчик; Гарна; дуже мила дівчина".

Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А цього разу Катя вирішила оригінально нагадати про донатів на допомогу, опублікувавши фотографію у своєму Інстаграмі, де позувала у шкіряному міні. Зірка вигнулась, вражаючи кожним вигином своєї фігури.

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