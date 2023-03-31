Цього разу на своїй сторінці у Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати крафіни з різними начинками. Рецепт у розрахунку на 6 невеликих крафінів (діаметр 10 см, висота 12 см).

Для опари нам знадобляться:

300 мл молока

20 г цукру

5 г сухих дріжджів (або 15 г пресованих)

150 г борошна

Для тесту:

опара

2 яйця

100 г цукру

5 г солі

500 г борошна

100 г вершкового масла для тіста + 100 г вершкового масла для шарів

Для начинок:

200 г синіх родзинок (можна замінити будь-якими сухофруктами)

горіхи (попередньо обсмажені, без лушпиння)

шоколад

мак (не замочуємо, використовуємо сухий)

Для сиропу:

100 мл води

100 г цукру

+ цукрова пудра для декору

Щоб приготувати сироп, відправляємо гарячу воду і цукор або сотейник, або в миску, перемішуємо, цукор повинен розчинитися. Промиваємо родзинки або інші сухофрукти. Після того, як сироп охолонув, додаємо родзинки, і відставляємо на кілька годин.

Готуємо опару. З'єднуємо дріжджі із борошном, перемішуємо. При цьому, якщо дріжджі сухі, то змішуємо їх з борошном, а якщо пресовані, то спочатку розчиняємо їх у невеликій кількості теплого молока (не вище 40 градусів). Потім у злегка тепле молоко додаємо цукор і борошно з дріжджами, перемішуємо до однорідності, накриваємо рушником і прибираємо в тепле місце на півгодини.

Займемося тістом. Змішуємо яйця з цукром та сіллю, перемішуємо, додаємо опару, туди ж просіюємо борошно через сито, додаємо розм'якшене вершкове масло. Вимішуємо тісто. Перекладаємо в миску, накриваємо рушником і прибираємо в тепле місце на 1 годину. Потім розділяємо тісто на 6 рівних частин, формуємо їх кульки, накриваємо їх харчової плівкою.

Паралельно проціджуємо родзинки, зливаємо сироп. Розкочуємо тісто в прямокутник розміром приблизно 30*40 см, товщиною 3 мм. Промазуємо поверхню тіста розм'якшеним вершковим маслом. І формуємо крафіни з різними начинками, як показано у відео: із раніше замоченими у сиропі родзинками, з маком, з горіхами, з шоколадними дропсами.

Випікаємо у формах за температури 180 градусів 30-35 хвилин. Після того, як краффіни охолонули, декоруємо їх цукровою пудрою.

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