В Мережі з’явилися рідкісні архівні кадри, на яких Кузьма Скрябін виконує кавер на пісню Depeche Mode.

У студії телеканалу «Перший національний» в програмі «7 нот» в рубриці «Несподіваний дует» того дня Скрябін заспівав з гуртом Mad Heads.

Відео було зроблено більше ніж 20 років тому, у 2000-му році. На питання, чи не хоче він спробувати себе у рокабілі, Андрій пошуткував, що не буде «пхатися».

«Я сьогодні спробую, я краще з професіоналами. Я не буду пхатися там, де не вмію. Якщо чесно, відношення взагалі до того, що робиться сьогодні, то не так мало виглядати – ви мали їм дати змогу заграті півгодини, а потім сісти і поговорити. Або навпаки поговорити, а потім заграти. Вони мають грати без перестанку. То є просто вулкан», - висловився Кузьма про Mad Heads.

На питання, чому в Україні тільки одна команда грає рокабілі, Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін) пояснив, що «більше нікому нема тут місця».

«Чуваки так грають, що просто нема сенсу».

На появу рідкісного відео з зовсім молодим Кузьмою користувачі YouTube відреагували із захватом і схвильовано:

«Який молодий голос і сам молодий! Щирі висловлювання, ті ж самі,що і протягом свого життя, справжній Кузьма Скрябін! Завжди з нами, Андрій!»,

«Яке ж круте звучання, боже мій! А головне, емоції, що були на тій сцені. Такі молоді ще всі. "І тільки у альбомі всі підряд Ми будемо такими, як тоді". Вічна пам'ять Андрію»,

«Такі молоді, красиві - вічні!»,

«Вічна пам’ять Кузьмі ! Це велика втрата для України і родини»,

«Несподіване відео, дуже щире, тепле, "лампове" Скрябін, хоч і не моя музика, але це великий український гурт. Mad heads! Слухав їх з 1998»,

«Вау, я не впізнала голосу Кузьми тут, такий баритон»,

"Я навіть не міг уявити, що Кузьма так депешей може валити. Як орігінал".

"Я плачу".

Нагадаємо, раніше в Мережі показали, як з роками змінилася Тіна Кароль.

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