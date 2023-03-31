У студії телеканалу «Перший національний» в програмі «7 нот» в рубриці «Несподіваний дует» того дня Скрябін заспівав з гуртом Mad Heads.

Відео було зроблено більше ніж 20 років тому, у 2000-му році. На питання, чи не хоче він спробувати себе у рокабілі, Андрій пошуткував, що не буде «пхатися».

«Я сьогодні спробую, я краще з професіоналами. Я не буду пхатися там, де не вмію. Якщо чесно, відношення взагалі до того, що робиться сьогодні, то не так мало виглядати – ви мали їм дати змогу заграті півгодини, а потім сісти і поговорити. Або навпаки поговорити, а потім заграти. Вони мають грати без перестанку. То є просто вулкан», - висловився Кузьма про Mad Heads.

На питання, чому в Україні тільки одна команда грає рокабілі, Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін) пояснив, що «більше нікому нема тут місця».

Популярні новини зараз

Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент

"Атака продовжується": гримлять нові вибухи, росіяни вдарили ракетами

Українців змусять повернути отримані виплати: протягом 30 днів треба відшкодувати

Експідопічна Потапа з "Голосу країни" може увійти до журі "Євробачення-2023": захоплювала красою

Фото Софії Ротару, яка підмітає вулиці, викликало бурхливу реакцію: у кожушку та штанях
Показати ще

«Чуваки так грають, що просто нема сенсу».

На появу рідкісного відео з зовсім молодим Кузьмою користувачі YouTube відреагували із захватом і схвильовано:

«Який молодий голос і сам молодий! Щирі висловлювання, ті ж самі,що і протягом свого життя, справжній Кузьма Скрябін! Завжди з нами, Андрій!»,

«Яке ж круте звучання, боже мій! А головне, емоції, що були на тій сцені. Такі молоді ще всі. "І тільки у альбомі всі підряд Ми будемо такими, як тоді". Вічна пам'ять Андрію»,

«Такі молоді, красиві - вічні!»,

«Вічна пам’ять Кузьмі ! Це велика втрата для України і родини»,

«Несподіване відео, дуже щире, тепле, "лампове" Скрябін, хоч і не моя музика, але це великий український гурт. Mad heads! Слухав їх з 1998»,

«Вау, я не впізнала голосу Кузьми тут, такий баритон»,

"Я навіть не міг уявити, що Кузьма так депешей може валити. Як орігінал".

"Я плачу".

Нагадаємо, раніше в Мережі показали, як з роками змінилася Тіна Кароль.

Також Politeka.net писала про рідкісні кадри з Андрієм Данилко.

Крім того, Politeka.net писала, як зараз виглядає єдина дочка Кузьми Скрябіна.