Шеф-кухар колумбійського походження живе та працює в Україні вже понад 13 років і за цей час він встиг справді проникнутися любов'ю до нашої держави та став справжнім патріотом. Ектор Хіменес-Браво кожного разу емоційно реагує на злочини росіян та трагедії, які окупанти приносять на нашу землю.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram суддя "Мастер Шеф" нагадав про річницю звільнення Бучі від російських загарбників.
"Буча. Буча.. Про це важко говорити. Тут без сліз неможливо, пишу і руки тремтять.. Не сказати, як мені шкода.. Якого жаху і болю натерпілися українці в ті страшні дні.. Це просто жахіття наяву. Але те, що хотілося б дуже чітко донести: повірте, що кара настигне, що просто так це не пройде.. Бо тоді я не хочу вірити в цей світ. Сильніше ніж біль.. Мої співчуття", — написав суддя "Мастер Шеф" під відео.
Українці в коментарях також не стримують емоцій:
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"Сльози рікою…..біль страшний…… неможливо це просто дивитися,як кадри,бо це кожен українець переживав,пропускав через своє серце💔";
"Це дуже важка рана, яка ніколи не заживе, і біль за невинно постраждалих людей, дітей. Це страшний злочин 😢";
"Навіки прокляті всі росіяни!".
Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.
Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.