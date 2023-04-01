Співачка Крістіна Соловій, улюблениця Святослава Вакарчука, розповіла, чому не виходить заміж, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Крістіна Соловій - відома українська співачка, яка стала популярною завдяки шоу "Голос країни". На проекті зірка була у команді Святослава Вакарчука, який співпрацював із дівчиною та після проекту. Тепер Крістіна стала доволі знаменитою і за нею стежать десятки тисяч українців. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення активно висвітлює те, що відбувається у своєму блозі. А цього разу Крістіна вирішила поговорити з фанатами в Інстаграм, запропонувавши ставити запитання.

"Це весільну сукню? виходиш заміж?", - спитав фанат.

"Немає часу заміж. Бо йду на сцену в цій сукні", - написала у відповідь Соловій.

А до цього Соловій розповіла про свою участь у "Мавці. Лісова пісня". Зірка заспівала для проекту свою композицію та знімалася у кліпі.

"Запрошуємо вас за лаштунок зйомок кліпу на саундтрек «Лісова пісня», який виконала чарівна Христина Соловій. Ділимося з вами процесом створення відео — як працювала знімальна команда, як налаштовували світло, режисували рухи, створювали настрій, бо в цій лаконічній роботі була важлива кожна деталь, яка творила магію", - написала зірка під кадрами.

Нагадаємо, фаворитка Вакарчука Соловій порадувала новинами про свої концерти.

А ще Politeka повідомляла, що фаворитка Вакарчука Соловій у короткій сукні захопила своєю харизмою на сцені

Також Politeka писала, що фаворитка Вакарчука Соловій показала атмосферу своїх концертів



