Відома співачка Юлія Саніна з'явилася на обкладинці легендарної британської газети та розповіла про інтерв'ю для нього.

Популярна українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss, була суддею Національного відбору на Євробачення-2023 і стане ведучою Євробачення від України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася, що стала героїнею інтерв'ю та прикрасила обкладинку легендарної британської газети The Times.

У своєму посту Юлія показала фото для обкладинки, а також показала зображення зі смугами того самого випуску газети з її інтерв'ю. Можна помітити, що на обкладинці співачка з'явилася у яскравому епатажному образі зі стразами та яскравим макіяжем. А ось у статті на фото вона вже у більш скромному образі з менш яскравим макіяжем та вологим укладанням волосся.

У підписі до публікації Саніна написала: "Український музикант на обкладинці легендарного The Times. Розгорнуте інтерв‘ю про The Hardkiss, Євробачення, життя. Та найголовніше - мені дали можливість озвучити важливі меседжі: культура і спорт не можуть бути "поза війною і політикою" і чому злочинцям не місце на Євробаченні".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Гордість".

"Браво. Наша гордість".

"Україна пишається тобою, Юля".

"Ви круті! Ви молодці! Пишаємося Вами!"

"Юлю, це просто гаряча новина. Вітаю".

"Юлю, всі поціновувачі вашої творчості дуже чекали, що про вас дізнається весь світ! Ви зірка світового масштабу!"

"Юлю, ви маєте бути зіркою світового масштабу. Ваш рівень уже давно став світовим, у нашій країні мало таких гуртів, які роблять такі вистави на концертах".

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