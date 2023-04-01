Через бойові дії Україна не змогла отримати достатнього врожаю, тому довелося закупити звичний для нас овоч в інших країнах.

Українців вразила ціна на цибулю, яку у деяких магазинах Київщини почали продавати за 70 гривень. У магазинах Полтавщини ціни ще вищі, вони досягли позначки 80 гривень за кілограм. Експерт Лариса Гук у своєму блозі для видання ZN спрогнозувала, що буде з цінами в майбутньому і коли чекатиме на здешевлення продукту.

Через бойові дії Україна не змогла отримати достатній урожай цибулі, яку вирощували переважно на території Херсонщини. Ці землі перебували в окупації і навіть після визволення, росіяни щодня обстрілюють цю територію.

Тому Україні довелося завезти понад 105 тис. тонн цибулі. Безпрецедентна цифра для України, яка завжди займалася експортом цього овочу.

При цьому ціни можуть найближчим часом знизитися: країни Центральної Азії розпочинають новий сезон і скасовують рішення про заборону експорту. Але дуже радіти не варто: у сегменті "овочі" є суттєва залежність від імпорту і це постійна загроза стабільності цін.

Щоправда, наші фермери також почнуть посівну, бо до осені Україна вже збиратиме свою цибулю. Тому ціни на осінь можуть знизитися через це теж.

У коментарях українці налаштовані позитивно та закликають садити свою, щоб не ввозити з інших країн. Тому й чекають на зменшення ціни. Не обійшлось і без обурення.

"Слава Богу, є клаптик землі посадимо свою. Пережили то гречку по 100, яйця по 60, а тепер це переживаємо. Головне вижити", "Та що так дешево? Давайте відразу по 500! Як кажуть наші міністри, то ринково обґрунтована ціна! ", "Хоч і 300, свою посадимо і не треба буде купувати за кордоном", "Є багато страв без цибулі, є люди, які терпіти її не можуть, тому не розумію чого такий ожиотаж, чи не золота цибуля".

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