На своїй сторінці в Instagram Володимир Ярославський показав, як приготувати домашні чебуреки.

"Кримско-татарська кухня. Зазвичай використовують баранину - але можна й сир і, звісно, інші начинки. Колись, дуже дуже давно, я їв найсмачніший свій чебурек - який був з м’ясом, томатами і сиром одразу!", — пише зірка "Мастер Шеф".

Для тіста беремо:

300 г борошна + на підпил

200г води (окропу)

сіль

Для фаршу:

250г м’ясного фаршу

1 томат

1 велика цибулина

150г сиру

25г води

сіль, перець

+рафінована олія без запаху - приблизно 500г

"Робимо тісто. Беру 275 грамів борошна, сіль та заливаю гарячою водою 70 градусів. Перемішав дерев’яною ложкою й залишив трохи охолонути. Ще досить теплим добре вимішав, додаючи необхідну кількість борошна. Робив еластичне, але не дуже туге тісто. Потім залишив під мискою відлежатися", — пояснює Володимир Ярославський.

Цибулю, цілий помідор та сир натираємо на тертці й додаємо до м'ясного фаршу, додаємо сіль, можна перець і зелень, 25 г води, щоб фарш був дуже соковитий.

"Формуємо чебуреки. На столі добре, тоненько розкатав шматочок тіста, додаючи борошно, і вирізав круг за допомогою кришки ☝️😂( я вже на глаз все вмію😂) Поклав добру ложку фаршу, закрив краї, випускаючи надлишкове повітря, і закріпив додатково виделкою. Так роблю заздалегідь півпартії. Розігрів олію на досить великому вогні, перевірив як смажиться шматочок тіста. І виклав по 2 шт. й смажив десь близько хвилину з однієї сторони та з іншої. Колір в мене виходив краще, коли смажив по одному. Або можна брати й більше олії", — розповів шеф-кухар.

Він додав, що чебурек готовий, коли він починає «надуватися» - це ознака того, що всередині закипіла начинка, тоді його треба швидко й обережно знімати на паперову серветку. Їсти краще, склавши навпіл, щоб утворився «конверт» і не витікав сік.

Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.

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