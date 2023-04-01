Цього разу у себе в Instagram Віталій Козловський поділився враженнями після повернення з зони бойових дій, де він виступав для українських захисників.
"Коли ми повернулись з Донбасу в Київ, перші години в мене був повний дисонанс: люди гуляють, місто живе, чути дитячий сміх на вулицях. Після побаченого ТАМ(суцільна біда, розруха, безперервні вибухи…) я так хочу, щоб кожен пам‘ятав про те, якою ціною нам все це дістається. І як наші воїни там, на передовій стоять на смерть, щоб усе це для нас зберегти", — пише артист.
Співак розповів, що він запитував у військових, як вони ставляться до того, що ми, цивільні, іноді можемо щось святкувати, веселитися, мати приводи для радості. Йому відповіли: «Так ми тут за те і стоїмо, щоб ви проживали кожен день, щоб у вас було більше причин для посмішок, а не суму».
"І після цих слів, я розумію як же це безглуздо нити, скаржитись, вступати в порожні суперечки, скубтися один з одним, жалітися на те, що важко. Так, дійсно, зараз дуже важко, але треба бути щасливим, знаходити це щастя в найменших дрібницях. Створювати його своїми руками. Своїми думками. Добрими справами. Не ср@тися. А об’єднуватися і допомагати-допомагати-допомагати! Бо Вони стоять за нас. А ми маємо стояти за Них!", — наголосив Віталій Козловський.
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Також Politeka писала, що Козловський із Поляковою за ручку з'явилися на публіці, несподівані кадри.