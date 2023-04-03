Так, повідомляється, що "Укренерго" зняло всі мережеві обмеження, які призводили до необхідності обмеження споживання, пише Politeka.net.
«Диспетчерський центр "Укренерго" не застосовує відключення споживачів у жодній області», - йдетьс у повідомленні.
Наразі споживання вище, ніж у понеділок минулого тижня.
Це, пояснуюють в «Укренерго», пов'язано з холодною погодою та завершенням опалювального сезону в окремих регіонах.
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«Будь ласка, споживайте енергію розумно: не включайте одночасно багато потужних приладів, за можливості розподіляйте їх використання упродовж доби. Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему», - закликали українців в «Укренерго».
Що ж стосується генерації, то виробництва електроенергії, запевняють в «Укренерго», достатньо для покриття споживання.
«При цьому в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Імпорт відсутній», - повідомили в «Укренерго», додавши також, що обмеження у мережах НЕК "Укренерго" відсутні.
Однак складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де населені пункти постійно потерпають від обстрілів росіян та пошкоджуються мережі електропостачання.
Так, на Донеччині росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру.
«Внаслідок цього були локальні перебої в електропостачанні. Відновлення живлення ускладнюється безпековою ситуацією у цих регіонах», - повідомили в «Укренерго» про наслідки нової атаки.
Також зазначається, що ремонтні роботи для підвищення надійності живлення споживачів продовжуються на всіх об’єктах "Укренерго", які зазнали масованих атак росіян.
Нагадаємо, раніше стало відомо про масштабну ДТП на Житомирській трасі.
Також повідомлялось про потужний вибух у багатоповерхівці в Кривому Розі.
Крім того, Politeka.net писала, що в росії стався землетрус - люди в паніці вибігали з будинків, в магазинах з полиць посипався товар.