Під час військового стану у великих українських супермаркетах почала змінюватися вартість популярних продуктів. Зокрема, буквально "золотими" стали гречка та яйця. Гречку продають у середньому за 64,57 гривень, тоді як цінник на десяток яєць досяг 71,60. Більше того, за ними стали дорогими важливі овочі.

Економіст Олег Пендзін в ефірі "Телеканала Київ" зробив прогноз , коли чекати на здешевлення цих продуктів.

Зокрема, слідом за яйцями та гречкою в Україні стрімко дорожчає цибуля, але не лише вона – ціни на моркву зростають уже третій тиждень поспіль. Вони стали лідерами подорожчання серед овочів.

За даними Мінфіну на 4 квітня, цибуля подорожчала за останній тиждень з 56,08 грн/кг до 57,80 грн/кг. Морква теж стала дорожчою, зараз у середньому вона коштує 49,10 грн/кг.

Як зазначив Олег Пендзін, ціни на продукти стрімко зростають, хоча українці стали біднішими на 25%. Він зазначив, що цибулю та моркву тепер почали садити у тих регіонах, де цього не робили. Тому дефіциту цих важливих овочів не передбачається і варто чекати на здешевлення цих продуктів.

"100 гривень за кілограм точно не буде, адже цього року вже планують посадити багато цибулі та моркви. Раніше цибулю садили на Херсонщині, але бойові дії та окупація все перекреслили. Те, що підскочило цього року в ціні, буде з надлишком. Ми побачимо здешевлення. Здешевлення буде наприкінці червня на початку липня, коли цибуля піде з нашого регіону. Те саме з морквою. Але все залежатиме від того, наскільки теплою буде весна Але в будь-якому випадку буде здешевлення на 20-30%", - пояснив Олег Пендзін.

Нагадаємо, що популярний овощ здорощає ще більше, невтішний прогноз.

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