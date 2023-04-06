Популярна українська співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк), яка від початку війни давала багато благодійних концертів за кордоном, а також випустила дві дуетні композиції з Вірою Брежнєвою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася пронизливим відео, на якому показала свій виступ на сцені.

Як видно, на новому відео Тетяна знята під час концерту, вона зворушливо виступає на сцені, видно, що вона переживає те, що співає. Перед камерою артистка з'явилася у вільному вбранні – на ній темні блискучі штани та чорний піджак оверсайз. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації TAYANNA анонсувала прем'єру нового хіта: "Вже ЗАВТРА виходить нова пісня!" Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Яка гарна. Моя зірка".

"Красуня".

"Магічно".

"Ура! Дуже чекаємо".

"Вогонь".

"Така гарна".

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