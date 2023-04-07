В Україні продовжують підніматися ціни на продукти і навіть такі, які для українців ніколи не були чимось незвичним та дорогим.

В Україні зростають ціни на усі продукти. За останні місяці українці не бачили зниження вартості овочів та м'яса. Особливо вражають цінники звичних для українців – цибулі та моркви. Але не лише вони стали буквально "золотими". Наприклад, дозволити собі петрушку або кріп стає все складніше, оскільки цінники все вище. Це випливає з даних Мінфіну.

Так, петрушка у супермаркетах продається по 70 та 100 грамів. Середня вартість 70 грамів петрушки у березні склала 36,95 гривні. Нині цінник збільшився та становить 37,15.

Щодо 100 грам петрушки, то її пропонують купити за 41,65 гривні. У березні на ціннику було 41,42 гривні. Тобто в цьому сегменті подорожчання незначне і становить лише 23 копійки.

Тим часом кріп, який українці люблять додавати в салати та супи, продається по 100 та 250 грам. Із цінами на цей вид зелені склалася цікава ситуація. Саме ціна на кріп рекордно зросла порівняно із березнем.

Зокрема, у березні середня вартість за 100 грам становила 40,79 гривні, а за 250 – 112,81. У квітні лише за 100 грам доведеться віддати 46 гривень, а за 250 грам – 114,30 гривень.

Тішить здешевлення зеленого салату. Декілька тижнів тому 170-грамову пачку можна було купити за 59,25 гривні. Наразі в середньому його продають за 57,66 гривні.

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