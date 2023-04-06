Відома виконавиця Alyona Alyona показала відеоколаж, на якому порівняла свої концерти у 2019 та 2023 роках.

Популярна українська реп-виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко), яка з початку війни дає багато благодійних концертів та бере участь у волонтерських ініціативах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відеоколаж, на якому порівняла свої концерти у 2019 та 2023 роках.

Так, ролик складається з двох фрагментів – зверху відео з концерту Олени у 2019 році, а знизу – у 2023 році. Можна помітити, що змінився не тільки стиль музики артистки, але і її власний стиль, як артистки. До речі, останнім часом Alyona Alyona активно зайнялася схудненням, і це дало свої результати, які можна побачити на відео нижче.

У підписі до публікації Савраненко написала: "Ось так останні роки та події в країні вплинули на мою творчість та мої концерти. А яка моя музика вам більше подобається?".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Вся творчість. Олено, ви надихаєте, ви даєте можливість прожити кожне слово. Дякую".

"Попередня ваша бек-вокалістка дуже подобалася, не вистачає її, але зараз теж добре хитає".

"І перше, і друге кайфові. Просто в різні періоди життя співаються різні пісні".

"Як раніше було драйвово, але тут такий вибір стоїть, ніби запитують: "Ти кого більше любиш - маму чи тата?"

"Шкода, що не побувала на жодному концерті, все відкладала, здавалося, що ще встигну".

"Музика, то як дзеркало: воно відображає те, що автор бачить навколо, і тому не можна сказати щось найкраще, щось гірше, такий стан душі автора і оточуючих, тому на всі пісні є свій час і настрій".

Нагадаємо, "Весь світ полюбить": Дорофєєва у спокусливому образі показала, чим буде радувати публіку в Америці.

Як повідомляла Politeka, "Скиньте йому номер Лукашенка": Цибульська насмішила новим відео про скандал із Трампом.

Також Politeka писала, що "Перестаньте чіплятися до мене": Квіткова з "Холостяка" зачарувала кокетливим відео з перевдяганням.