Популярна українська реп-виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко), яка з початку війни дає багато благодійних концертів та бере участь у волонтерських ініціативах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відеоколаж, на якому порівняла свої концерти у 2019 та 2023 роках.
Так, ролик складається з двох фрагментів – зверху відео з концерту Олени у 2019 році, а знизу – у 2023 році. Можна помітити, що змінився не тільки стиль музики артистки, але і її власний стиль, як артистки. До речі, останнім часом Alyona Alyona активно зайнялася схудненням, і це дало свої результати, які можна побачити на відео нижче.
У підписі до публікації Савраненко написала: "Ось так останні роки та події в країні вплинули на мою творчість та мої концерти. А яка моя музика вам більше подобається?".
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"Вся творчість. Олено, ви надихаєте, ви даєте можливість прожити кожне слово. Дякую".
"Попередня ваша бек-вокалістка дуже подобалася, не вистачає її, але зараз теж добре хитає".
"І перше, і друге кайфові. Просто в різні періоди життя співаються різні пісні".
"Як раніше було драйвово, але тут такий вибір стоїть, ніби запитують: "Ти кого більше любиш - маму чи тата?"
"Шкода, що не побувала на жодному концерті, все відкладала, здавалося, що ще встигну".
"Музика, то як дзеркало: воно відображає те, що автор бачить навколо, і тому не можна сказати щось найкраще, щось гірше, такий стан душі автора і оточуючих, тому на всі пісні є свій час і настрій".
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