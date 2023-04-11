Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новій постанові Кабінету міністрів України.

Так, згідно з рішенням, військкомати будуть вручати повістки військовозобов’язаним незалежно від місця проживання.

військкомат, повістки, мобілізація, Україна

Зазначеним документом внесено зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та визначено, що:

територіальні центри комплектування здійснюють заходи оповіщення та призову громадян (крім військовозобов’язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки): на військову службу за призовом осіб офіцерського складу; на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву); на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку).

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Іншими словами, тепер українців зможуть мобілізувати незалежно від того, в якому військкоматі вони перебувають на обліку.

ТЦК, військкомат, призовники, повістки

У свою чергу українці в соцмережах обурюються, що в окопи посилають звичайних українців у той час, як діти і родини можновладців або втекли за кордон, але ніяких повісток не отримують:

«А коли вже зрозуміють що провладні теж мають іти. Самі не йдуть та брат, сват, кум та усі друзі, вони у нас недоторкані…»,

«Коли вже люди зрозуміють, що вони самі мають іти у військкомат! а не ховатись під жіночі спідниці»,

«Якщо би у державні був порядок, всі ішли би, а так то порядку немає. Чому богачі не ідуть, лише тягають таких, що немає чим заплатити?»,

«Краще б розібралися, чому не можна отримати УБД, то документів нема, то ще якогось підпису немає. Людей звільняють, заднім числом, а ті ще по декілька неділь на нолі воюють, безкоштовно»,

«У нас багато хто заховався за бронью, сидять біля жіночих трусів, ховаються за спинами своїх дітей, он зайдіть у ВР, гляньте скільки там сидить».

похороны

Нагадаємо, раніше повідомлялось, які вироки отримують ухилянти від мобілізації.

Також стало відомо, що перестало битися серце українського чемпіона.

В боях за Україну також загинув соліст Національної опери України Олександр Шаповал.