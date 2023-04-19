Популярна українська співачка Ганна Трінчер поділилася уривком зі своєї нової пісні, що була записана з чоловіком. Як відомо, пара всіляко привертає увагу до себе та розповідає про особисте життя, навіть досить особисті подробиці сімейного побуту.

На цей раз артистка висловилася про нову композицію та виставила момент спільного її виконання з Волошиним.

«Колись ми вам розповімо історію цієї пісні, і ви точно сміятиметеся, а поки що... Поки напишіть, скільки років ви вже зі своєю другою половинкою? І чи вірите ви у справжнє кохання?» - підписала ролик Трінчер.

У мережі відреагували на звернення зірки:

«Який тут може бути шлюб з піару, якщо вони так дивляться один на одного?; Яка чарівна пісня; Які ви гарні; Дуже чекаю на вашу історію; А навіщо Волошину співати? Дуже кринжево виглядає; Вірю в кохання, але вашому піару немає».

Раніше Трінчер заявила, що їй нібито вже байдуже на перегляди, вона хоче поділитися особистим і ридає, дивлячись на ролики зі своїх концертів.

«Мені чхати на ці охоплення зараз… Сиджу, дивлюся відео з концертів, реву… чи я, маленька Аня, колись могла подумати, що до мене прийде стільки чарівних людей, які щиро перейматимуться моєю творчістю, плакатимуть і сміятимуться разом зі мною? - Не думала ... »- заявила Трінчер.

Нагадаємо, "Мами точно зрозуміють": вагітна Тарабарова розповіла, як "народила" свій новий альбом.

Як повідомляла Politeka, "Дуже близька кожній з нас": Лобода розповіла про особливу пісню російською мовою.

Також Politeka писала, що "Це те, що мене рятує": дружина Бабкіна поділилася незвичайним секретом, фото.