Український співак Олег Вінник з'явився у соціальних мережах, але викликав ще більше запитань.

Після чуток про можливу хворобу та зникнення популярного українського співака Олега Винника, він сам нарешті з'явився в мережі, проте не розвіяв чутки, а навпаки викликав нові питання. Замість повідомити про свій стан здоров'я, він видалив усі повідомлення зі своїх соціальних мереж.

Публікації від Олега Винника у мережі не з'являлися вже з минулого року, і чутки про його хворобу та допомогу армії лише посилились. Однак днями його фанати помітили, що співак заходив у соціальні мережі, але там не з'явилося жодної нової інформації чи фотографій, навпаки, він видалив усі особисті фото та відео та "почистив" свій акаунт. Жодних коментарів від Олега Винника не надійшло.

Сторінка Олега Винника в Інстаграмі та Фейсбуці наразі порожня. На головній фотографії його облікового запису - синьо-жовта картинка із закликом зупинити війну та жодних коментарів.

Раніше Ольга Полякова щодо зникнення Олега Винника та чуток про його хворобу заявила, що нічого не знає про ситуацію та вважає, що його шанувальники мають право знати, що відбувається

Вона закликала Винника звернутися до своїх шанувальників публічно та висловила сподівання, що він живий і здоровий.

«Я вважаю, що його шанувальники мають право знати, що відбувається з ним. Я з ним не спілкуюся, ми спілкувалися лише раз на початку повномасштабного вторгнення», - зазначила вона.

Нагадаємо, фанати Олега Винника зробили романтичне відео.

Також повідомлялось, що Полякова знайшла заміну Олегу Виннику.

А "таємна" дружина Олега Винника нещодавно приймала поздоровлення.