Українська хореограф Ілона Гвоздьова, яка виходила на паркет "Танців з зірками" та стала переможницею танцювального проекту, розповіла, що мала багато планів на цей тиждень. Але сталося непередбачене. У своїз Інстаграм-Сторіз знаменитість поділилася деталями того, що сталося.

Ілона Гвоздьова розповіла, що з самого ранку їй стало погано, і танцівниця вирішила залишитися вдома. Через погане самопочуття, у неї зник апетит і їсти зовсім не хотілося.

"Щось сьогодні день мій пішов не за планом. Я трошки захворіла, відчуваю себе втомленою. Їсти взагалі не хочеться, тому з'їла лише трохи сухофруктів. Тільки вони здаються мені зараз смачними і їстівними. Сподіваюся вони додадуть мені хоч якихось сил і енергії", - поділилася Ілона Гвоздьова.

Варто зазначити, що у січні хореограф також скаржилася на стан свого здоров'я. Тоді артистка протянула м'язи спини. Біль був настільки сильний, що віддавав у щелепу, ліве вухо і грудну клітку. На щастя, вона вчасно звернулася до невропатологів і пройшла озлоблення.

Після цього Ілоні Гвоздьовій призначили курс лікування, який хореограф пройшла і, на щастя, зуміла вилікувати свої болі в області спини.

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