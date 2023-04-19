Українська хореограф Ілона Гвоздьова, яка виходила на паркет "Танців з зірками" та стала переможницею танцювального проекту, розповіла, що мала багато планів на цей тиждень. Але сталося непередбачене. У своїз Інстаграм-Сторіз знаменитість поділилася деталями того, що сталося.
Ілона Гвоздьова розповіла, що з самого ранку їй стало погано, і танцівниця вирішила залишитися вдома. Через погане самопочуття, у неї зник апетит і їсти зовсім не хотілося.
"Щось сьогодні день мій пішов не за планом. Я трошки захворіла, відчуваю себе втомленою. Їсти взагалі не хочеться, тому з'їла лише трохи сухофруктів. Тільки вони здаються мені зараз смачними і їстівними. Сподіваюся вони додадуть мені хоч якихось сил і енергії", - поділилася Ілона Гвоздьова.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
"Сталося велике горе": пожежа спалахнула в житловому будинку, вижили не всі
Будинок згорів разом з людьми після нового авіаудару росії: названо кількість жертв
Шойгу перехитрив Пригожина і "вагнер", помічено нові загони: "Велика загроза"
Шоптенко з "Танців зі зірками" показала сина, який має проблеми в Європі: "Ми всі..."
Варто зазначити, що у січні хореограф також скаржилася на стан свого здоров'я. Тоді артистка протянула м'язи спини. Біль був настільки сильний, що віддавав у щелепу, ліве вухо і грудну клітку. На щастя, вона вчасно звернулася до невропатологів і пройшла озлоблення.
Після цього Ілоні Гвоздьовій призначили курс лікування, який хореограф пройшла і, на щастя, зуміла вилікувати свої болі в області спини.
Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила рідкісними кадрами з чоловіком.
Також Politeka писала, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила виглядом у мереживній піжамі.
Як Politeka повідомляла, Гвоздьова з "Танців зі зірками" в шкірі вразила українців.