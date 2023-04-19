Alyona Alyona поділилася новим відео, де була разом із Дашею Астаф'євою. Кадри артистка опублікувала в Інстаграмі, на яких парочка запалювала на кухні під пісню.

"Не втратимо зв'язок вже на 17 місці в трендах YouTube. Дякую вам. А хто ще не бачив кліп, посилання в шапці профілю! Підготували для вас із Дашею Астаф'євою щось смачне. Незабаром чекайте на випуск", - написала зірка у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Віру Брежнєву та Лесю Нікітюк, і написали коментарі:

"Оленка - це вогонь, дякую тобі що є у нас така, я дві години на повторні її слухала щодня";

"Даша Астаф'єва крута! Справжній патріот! Велика повага!";

"Даша казала, що українські пісні не може слухати".

Варто відзначити, що Alyona Alyona - відома українська виконавиця репу. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно опублікувала посаду до роковин повномасштабного вторгнення.

"Рік тому ми були іншими, будували свої плани, жили у своєму житті, ми мріяли, вкладали в себе, ми відкладали на потім, накопичували, були егоїстичнішими", - написала артистка.

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