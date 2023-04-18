Маша Єфросиніна поділилася новими кадрами зі своїм травмованим сином. Зірка опублікувала у сторіс Інстаграм фото, де показала головну проблему польських лікарень.

"Надання медичних послуг у Польщі - це суцільне очікування", - написала Маша у публікації, де продемонструвала селфі себе із сином.

Варто зазначити, що Маша Єфросиніна - відома українська телеведуча, у якої днями травмувався син.

"Ти зустрічаєш Великдень у травмпункті із сином, у якого сильний опік, а в той момент подруги привозять тобі паски, фоловери знаходять фахівців із опіків, а мама готує твої улюблені курячі котлетки з пюрехкою з дитинства, щоб ти посміхнулася", - написала Маша.

Також артистка розповідала, як зазнав травми син Олександр. Як виявилось, зірка прибігла на потяг зі своїм сином. Але тут одразу виникла проблема, адже Єфросиніна наплутала дати і купила квитки не на те число. Але у вагоні українці розмістили телеведучу із сином. А після цього трапилося лихо, коли Маша замовила собі гарячий напій. Зірка випадково пролила його на ногу свого сина, який зрештою отримав опік.

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