Акторка Дар'я Петрожицька, зірка серіалу "Папік", розповіла про свою проблему. Знаменитість звернулася за допомогою до українців у своєму блозі в Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Втомлена, але задоволена. Насправді я до вас з опитуванням і мені потрібна ваша допомога. Розповідаю історію, сьогодні вранці прокинулася, а очі сверблять, течуть, плачу, з носа тече, чхаю, коротше кажучи, відчуваю, що це алергія. Заради експерименту ми на майданчику мені дали протиалергічну пігулку і вона начебто ненадовго допомогла, а потім ні.І від я хочу у вас запитати.Можливо хтось із вас теж відчуває такий стан, алергічний, тому що щось цвіте і таке інше. саме ви приймаєте, напишіть мені будь-ласка і можливо ви знаєте якісь протиалергічні ліки, які не схиляють у сон, тому що мені потрібно бути активною, але при цьому, щоб не плакати і таке інше", - поділилася Дар'я.

Варто зазначити, що Петрожицька, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Дар'я переїхала до Німеччини, звідки повернулася лише через рік, повернувшись і одразу на сцену театру, де грає й досі.

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