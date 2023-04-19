Руслана Лижичко показала прапор України, який з нею завжди, пише Politeka.net.

«Я тримаю прапор з-під Бахмута, залишили автографи наші хлопці. Я щойно тримала цей прапор в Барселоні на сцені, у Тбілісі, і я його не випускаю з рук…», - розповіла Руслана в ефірі Obozrevatel TV.

Лижичко також закликала українців спрямувати всі свої сили на перемогу.

«Ви зараз почуєте мій крик душі. Я завжди робила це зі сцени, робила на Майдані. Це вже стало моєю потребою. Я би хотіла сказати ті речі, які зворушують мене саме в цю секунду. От в цю саму секунду. Нам зараз час треба відверто говорити про те, як ми будемо творити перемогу. Друзі, як ми будемо жити далі?..», - висловилася Руслана.

Переможниця «Євробачення» переконана, що кожна людина, кожен українець повинен віддавати всього себе, спрямовувати всю енергію на перемогу. Не трошки бути активнішими, а максимально активними.

«Україна робить неймовірні речі. Насправді сьогодні треба приготуватися до того, що ідея майбутнього вже твориться і народжується в Україні. Тому перемога буде не лише звільнення територій і встановлення справедливості, але і ідея, як людям і цьому світу жити далі. По яким правилам, по яким законам…», - каже Руслана Лижичко.

Також співачка розповіла, що перестала спілкуватися з деякими людьми і тепер в неї розмови відбуваються лише з тими, кому вона довіряє.

«Перестала спілкуватися з тими людьми, з якими нема потреби робити розмову, бо вона просто не будується, якщо кожен залишається на своїй хвилі, не чують один одного і культури спілкування немає», - зізналася артистка.

Нагадаємо, зірка "Євробачення" Руслана Лижичко зізналася, чого найбільше зараз боїться.

Також повідомлялось, що Руслана Лижичко розповіла, що треба зробити під час "Євробачення" для допомоги Україні.

Крім того, Politeka.net писала, що Руслана Лижичко присоромила артистів за піар перед військовими.