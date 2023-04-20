Співачка Аліна Гросу зізналася, чи були в її житті зради, поділившись із українцями.

Аліна Гросу після повернення до соціальних мереж вирішила поговорити з фанатами. Зірка запропонували поставити запитання у сторіс Інстаграм.

"Вам зраджували?", - Запитав фанат.

"Було, лише одна людина", - відповіла зірка.

"Були думки про суїцид? Сподіваюся, ні)", - написав ще один фанат.

"Не було, бо я дуже люблю своє життя", - наголосила зірка.

А до цього артистка показувала, як їй удалося потрапити на зйомки Джокера. Зірка опублікувала сторіс у своєму блозі.

"Повністю перекрили рух, велику кількість реквізиту, вивіски, авто, я вже не говорю про одяг акторів. Для мене це було шоком, що навіть пожежну машину ця знімальна бригада не пропустила крізь вулицю. Пожежним довелося їхати в об'їзд", - поділилася Аліна.

Також зірка не забула привітати українок із весняним святом. Артистка опублікувала фото, де позувала у чорному костюмі та з трояндою в руці.

"Дівчата мої найкращі! (Ті, хто сьогодні святкують) Вітаю вас з цим найніжнішим і жіночним святом. Кохання!!! Згоди!!! Здоров'я!!! Терпіння!!! Краси!!! Щастя!!! І звичайно, мирного неба над головою, люблю вас, надзвичайно люблю і завжди коли йду вулицею розумію, колись наші йдуть, бо найкрасивіші", - написала Гросу.

Нагадаємо, Гросу розповіла про проблему молодшого брата, поділившись особистим

А ще Politeka повідомляла, що Гросу після тривалої зникнення вийшла на зв'язок

Також Politeka писала, що Гросу поділилася радістю, нарвавшись на критику



